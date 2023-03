Könnte schwarz-blau in NÖ doch noch scheitern?

Wie wird es in Niederösterreich in der Landesregierung weitergehen? Darüber hätte eigentlich bis Mitte der Woche Klarheit herrschen sollen. Doch die beiden Parteien verhandeln immer noch miteinander. Woran es derzeit hakt, was passiert, wenn es doch nicht zu einer ÖVP-FPÖ-Koalition kommt und ob die blauen Johanna Mikl-Leitner tatsächlich nicht zur Landeshauptfrau wählen werden, erklärt heute KURIER Innenpolitik-Chef Martin Gebhart.

Außerdem: Elias Natmessnig, KURIER Podcast- und Video-Chef, hat sich angeschaut, wer in diesem Wahlkampf wie viel für Werbung auf Social Media ausgegeben hat. Die Summen unterscheiden sich enorm und hatten sicherlich auch Einfluss auf das Wahlergebnis.