Krebs-Diagnose: Löst William König Charles ab?

Am Montagabend verbreiteten die britischen Medien per Eilmeldung die schlechte Nachricht: König Charles III. hat Krebs. Die Diagnose soll im Zuge seiner Operation wegen einer vergrößerten Prostata gestellt worden sein. Um welche Krebsart es sich handelt, will der Palast jedoch nicht preisgeben. Dennoch: Es ist bereits ein Novum, dass so öffentlich über die Erkrankung eines Mitglieds der Königsfamilie gesprochen wird.

Wie die Stimmung im Land ist, was über den Gesundheitszustand mittlerweile bekannt ist und ob es nun doch zu einer frühzeitigen Abdankung kommen könnte, erklärt heute KURIER London-Korrespondentin Anna-Maria Bauer.