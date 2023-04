KI: "Österreich bleibt hinter dem Level von Uganda"

"Wir wurden von der Regierung enttäuscht", sagt Sepp Hochreiter, Institutsleiter für „Machine Learning“ an der Uni Linz und einer der führenden KI-Experten im Land. Denn in Österreich wird verhältnismäßig wenig in Künstliche Intelligenz (KI) investiert und das, obwohl KI unsere Zukunft ist. Für Österreich heißt das nichts Gutes, erklärt Hochreiter im Interview, das KURIER Innenpolitik-Redakteur Bernhard Gaul geführt hat.