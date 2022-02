Kann Joe Biden noch einen Krieg in der Ukraine verhindern?

In den vergangenen Tagen hat sich die Lage in der Ukraine weiter verschärft. "Die Situation ist brandgefährlich" sagt Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bei einem Pressestatement am heutigen Montag. Die große Hoffnung liegt immer noch auf den diplomatischen Gesprächen. US-Präsident Joe Biden und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin haben zu einem gemeinsamen Treffen noch diese Woche zugesagt. Doch wie viel kann das noch bringen? Was passiert, wenn Russland einmarschiert und was soll das Krisenteam, das Österreich nun nach Kiew geschickt hat, vor Ort machen? Darüber sprechen Moderatorin Caroline Bartos und KURIER-Außenpolitik-Redakteur Armin Arbeiter in der heutigen Episode.