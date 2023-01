Ist Österreichs goldene Ski-Zeit vorbei? 

Am Montag ist es soweit: Von 6. bis 19. Februar kämpfen die besten Skifahrerinnen und Skifahrer in Frankreich um WM-Medaillen. Die Frauen fahren in Meribel, die Herren in Courchevel. Österreichs Ski-Verband ist mit 24 Athletinnen und Athleten, je zwölf Frauen und Herren, am Start. Doch die die bisherige Saisonbilanz spricht nicht unbedingt für einen österreichischen Medaillenregen. Woran liegt das? Stehen unsere Chancen auf Medaillen wirklich so schlecht? Und was macht die amerikanische Überfliegerin Mikaela Shiffrin anders – immerhin ist sie gerade mehr als erfolgreich. Darüber spricht heute KURIER-Sportredakteur Christoph Geiler im daily Podcast.