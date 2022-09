Ist die Corona-Pandemie vorbei?

„Die Pandemie ist vorbei. Wir haben immer noch ein Problem mit Corona. Wir arbeiten noch viel daran, aber die Pandemie ist vorbei,“ sagte US-Präsident Joe Biden am Sonntag in einem Interview. Mit dieser Aussage hat er für ordentlich Aufregung gesorgt.

Und dennoch: Auch wenn man sich in Österreich umschaut hat man das Gefühl, dass nicht mehr viel von der Pandemie übrig ist. Aber haben wir die Pandemie vielleicht nur in unseren Köpfen für beendet erklärt? Wie sieht das aus medizinischen Sicht aus? Und was würde ein Pandemieende - egal ob es jetzt schon da ist oder noch in der Zukunft liegt - für uns als Gesellschaft bedeuten? Umweltmediziner Hans-Peter Hutter hat darauf heute die Antworten. Im Interview teilt er auch seine Einschätzung zu der viel vorhergesagten Herbst- bzw. Winterwelle.