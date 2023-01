Ist die britische Monarchie am Ende?

Heute, Dienstag, erscheint das Buch von Prinz Harry mit dem Titel "Spare" (auf Deutsch "Reserve"). Doch bereits seit längerem sind zahlreiche Details daraus bekannt und diese haben es in sich. Prinz Harry erhebt in seinen Memoiren schwere Anschuldigungen gegen Mitglieder der Königsfamilie und packt mit äußerst intimen Geschichten aus seinem Leben aus.

Angesichts der Vorwürfe titelte etwa der Daily Mirror "It's all over now" ("Jetzt ist alles vorbei"). Ist die britische Krone also wirklich am Ende? KURIER-Kolumnistin und Adelsexpertin Lisbeth Bischoff gibt dazu ihre Einschätzung ab und spricht über die womöglich wahren Gründe, die hinter der Veröffentlichung dieses Buchs stecken.