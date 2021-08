Islamische Miliz auf dem Vormarsch

Dunkle Rauchwolken, Schreie, fliehende Menschen. Für zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner Afghanistans ist das gerade Realität. Die Taliban sind in der Stadt. Die radikalislamische Miliz kontrolliert bereits mehr als die Hälfte der Bezirke des Landes. Aber wer sind die Taliban eigentlich genau, wie konnten sie so mächtig werden und wie finanzieren sie sich? Antworten auf diese und viele weitere Fragen hat heute KURIER-Außenpolitik-Redakteur Armin Arbeiter.

In den von den Taliban kontrollierte Gebieten herrscht vor allem auch viel Gewalt. Auf Grund der prekären Sicherheitslage werden immer mehr Stimmen laut, Abschiebungen nach Afghanistan vorerst zu stoppen. Die Österreichische Regierung hat dies zumindest im Moment nicht vor. Darüber was für und was gegen einen Abschiebestopp nach Afghanistan spricht, diskutieren heute Chronik-Ressortleiter Martin Gebhart und Mehr Platz-Redakteurin Naz Kücüktekin.