Impfung: Was Du davor und danach unbedingt beachten solltest

Ab 10.Mai können sich in Niederösterreich alle, die über 16 Jahre alt sind und wollen, für einen Impftermin anmelden. Wer sich konkret wann, wo und wie für eine Covid-Impfung anmelden kann, hört ihr in der heutigen Folge. Die Impfung rückt also - auch außerhalb von Niederösterreich - für immer mehr Menschen immer näher. Aber was sollte rund um den Impftermin alles beachtet werden? Darf ich nach der Impfung Sport machen oder Alkohol trinken? Was, wenn ich mich am Tag der Impfung nicht gut fühle und auf welche Impfreaktionen sollte ich nach der Impfung achten? Antworten auf diese Fragen liefert heute Impfexperte und Mitglied des Nationalen Impfgremiums Karl Zwiauer.

