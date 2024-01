Wer sind die Houthi-Rebellen und wie gefährlich sind sie?

Immer wieder attackieren Houthi-Rebellen Handelsschiffe im Roten Meer. Trotz der Angriffe der USA und Großbritannien auf ihre militärischen Stellungen haben die Houthis im Jemen weitere Attacken angekündigt und mit Vergeltung gedroht.

"Nach dieser Aggression wird sich der Jemen in einen Friedhof für die Amerikaner verwandeln", sagte das hochrangige Mitglied der militant-islamistischen Gruppe, Ali al-Kahum, in einem heute publizierten Interview mit Irans Staatsagentur Irna. Mehr als drei Monate nach Beginn des Gaza-Kriegs wächst die Sorge, dass der Konflikt in einen regionalen Flächenbrand mündet.



Was ist genau passiert? Wer sind die Houthi-Rebellen und wie realistisch ist eine weitere Eskalation? Das erklärt heute Armin Arbeiter, KURIER Außenpolitik-Redakteur.