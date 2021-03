Härtere Strafen: Das droht Coronasündern

Eine Corona-Party in einer Klinik, ein Arzt der trotz Corona-Infizierung seine Patientinnen und Patienten weiter behandelt und eine Studentenparty mit über 100 Gästen - bei mancher dieser Schlagzeilen der letzten Tage könnte man glauben, die Pandemie neigt sich dem Ende zu. Falsch gedacht. Denn mit 2.324 neuen positiven Fällen in den letzten 24 Stunden zeichnen unsere Zahlen ein ganz anderes Bild. Nun sollen teilweise härtere Strafen für all jene folgen, die sich nicht an die Maßnahmen halten. Die geplanten Änderungen gibt es in der heutigen Folge im Überblick. Außerdem gibt Diplompsychologe John Haas eine Einschätzung dazu, ob Verschärfungen wirklich der richtige Weg sind.