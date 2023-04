Größter US-Geheimdienstleak seit 10 Jahren: Was nun?

Im Internet findet man so gut wie alles, heißt es immer. Hochsensible Dokumente sollten da allerdings nicht dazu gehören. Bereits seit Wochen zirkulieren aber genau diese im Internet. Sie beinhalten vor allem sensible Informationen zum Angriffskrieg auf die Ukraine. Gestern sind nun neue geheime Dokumente veröffentlicht worden. In diesen werden Informationen zu Putin, seinem Gesundheitszustand und den Machtkämpfen im Kreml preisgegeben.



Was wir über die geleakten Dokumente wissen, wer sie veröffentlicht hat und welche Bedeutung das für den Krieg, Putin und die internationalen politischen Beziehungen hat, erklärt heute Evelyn Peternel, stv. Leiterin des KURIER-Außenpolitik-Ressorts.