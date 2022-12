Grippe, eine unterschätzte Gefahr?

Gefühlt sind im Moment besonders viele Menschen krank. Kein Wunder: Die Grippewelle hat in Österreich bereits gestartet und das um einiges früher, als in den bisherigen Jahren. Gleichzeitig werden derzeit auch viele Infektionen mit dem Atemwegsvirus RSV verzeichnet, das besonders für kleine Kinder gefährlich werden kann. Virologin Christina Nicolodi erklärt, ob die Grippewelle heuer heftiger ausfällt, worauf Eltern in Bezug aus RSV achten sollten und wie wahrscheinlich eine Doppelinfektion mit Influenza und Corona ist.