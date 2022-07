Gletscherbruch: Warum auch in Österreich ähnliches droht

Es sind tragische Szenen, die sich am Sonntag auf der Marmoalda, dem höchsten Berg der Dolomiten, ereigneten. Zumindest acht Menschen wurden in den Tod gerissen, weil sich eine riesige Eisplatte gelöst hat. Zahlreiche weitere Menschen werden noch vermisst. Wie es dazu kommen konnte und ob uns ähnlich Situationen auch in Österreich drohen, erklärt Andrea Fischer, Gletscherforscherin und stellvertretende Direktorin des Instituts für interdisziplinäre Gebirgsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Außerdem: Am heutigen 4.Juli hat der Klimarat seine insgesamt 93 Empfehlungen an die Politik abgegeben, die dabei helfen sollen, dass die Klimaneutralität bis 2040 erreicht werden kann. Was der Klimarat genau macht und welche Empfehlungen er heute abgegeben hat, hört ihr heute im daily.