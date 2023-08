Gelingt Österreich ein Ausstieg aus russischem Gas?

von Marlene Pichelmayer

Anderthalb Jahre nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine bezieht Österreich immer noch den Großteil seines Gasbedarfs aus Russland. Durch Gasleitungen in der Ukraine wird das russische Gas ins Land und schließlich in unsere Haushalte gebracht. Bereits zu Sommerbeginn hat Ex-OMV-Chef Gerhard Roiss überraschend geäußert, die Ukraine werde ihren Gastransit-Vertrag mit Russland nicht über 2024 hinaus verlängern. Letzten Donnerstag bestätigt das ein Berater des ukrainischen Präsidenten im ZIB 2 Interview. Doch was heißt das? Was bedeutet es für Österreich, wenn ab Ende 2024 kein Gas mehr aus Russland über die Ukraine bezogen werden kann? Und woher kommt unsere Gasversorgung in Zukunft? Diese Fragen beantwortet heute Alfons Haber von der Regulierungsbehörde E-Control.