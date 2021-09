Gefährden Protestparteien unsere Demokratie?

Von Caroline Bartos, Laura Franz

Seit Sonntag ist es fix, die Protestpartei MFG schafft mit sieben Prozent den Einzug in den oberösterreichischen Landtag. Dort wird sie nun die nächsten sechs Jahre mitbestimmen. Dass Kleinparteien schnell in der politischen Landschaft Fuß fassen ist nichts Ungewöhnliches. Aber schaden oder stärken sie unsere Demokratie? Welche Konsequenzen ergeben sich nach den Wahlen in Oberösterreich und Graz nun für die großen Parteien? Und wie steht es um unsere Demokratie im Allgemeinen? Antworten dazu hat Politologe Peter Filzmaier. Hört doch gleich rein.