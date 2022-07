Flugchaos: Wie viel Geld bekomme ich zurück?

Die Urlaubssaison beginnt für viele gleich mit einer herben Enttäuschung. Verspätete Flüge, überfüllte Züge, überlastete Hotlines und vor allem eines: verärgerte Gäste. Immer häufiger werden derzeit Flüge storniert oder starten bzw. landen verspätet. Welche Rechte und Ansprüche man in so einem Fall hat, was man beim Buchen beachten sollte und wie man schließlich zu seinem Geld kommt, erklärt heute Maria-Theresia Röhsler, Geschäftsführerin der Agentur für Passagier und Fahrgastrechte (apf).