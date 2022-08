FBI-Razzia: Welche Folgen drohen Trump?

Donald Trump und seine Anhängerinnen und Anhänger sind außer sich. Am Montag dursuchte die US-Bundespolizei FBI Trumps Luxusanwesen Mar-a-Lago in Florida. Der Grund: Trump soll nach seiner Zeit als 45. US-Präsident mutmaßlich Akten und Dokumente mit in seine Residenz nach Florida genommen haben. Nach dem Bundesgesetz würde das eine Straftat darstellen. Zusätzlich laufen zahlreiche weitere Verfahren gegen Trump, auch seine Rolle beim Sturm aufs Kapitol am 6.Jänner 2021 wird derzeit untersucht und bringt ihn ganz schön ins Schwitzen.