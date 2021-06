Fall Britney Spears: Kann das jedem passieren?

“Ich will nur mein Leben zurück. Das waren 13 Jahre und es ist genug”, sagte am Mittwoch der amerikanische Pop-Star Britney Spears in einer emotionalen Stellungnahme gegenüber dem Gericht, wie der US-Sender CNN und andere Medien berichten. Der Grund: 2008 erteilte ein Gericht Jamie Spears, dem Vater von Britney Spears, die Vormundschaft. Seit dem entscheidet er über ihre Finanzen und auch private Angelegenheiten. Jetzt will Britney die Kontrolle endlich zurück haben. In ihrer Stellungnahme erhob sie auch schwere Anschuldigungen gegen ihre Familie und warf ihnen unter anderem Ausbeutung vor. Mehr über den Fall Britney gibt es in der heutigen Daily Podcast Folge und mehr zu den Verschwörungstheorien hinter #freebritney könnt ihr hier hören.

Aber wie sehr darf eigentlich jemand in Österreich über mein Leben entscheiden, auch wenn er gerichtlich offiziell als Erwachsenenvertreter bestellt ist? Wie leicht geht so etwas und wie schnell kann das auch ausgenutzt werden? Antworten auf diese Fragen hat heute Rechtsanwalt Christoff Beck.