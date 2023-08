Extremwetter: Wie gefährdet ist unser Wald?

von Marlene Pichelmayer

Lange Trockenphasen im Frühjahr bremsen das Wachstum der Bäume und macht sie anfällig für Schädlinge. Starke Unwetter und Stürme wie jetzt am Wochenende erzeugen massive Schäden und zerstören ganze Gebiete. Doch was passiert, wenn der Wald als Schutz wegfällt? Wie realistisch ist ein Waldsterben in Österreich und was wären die Folgen für uns Menschen? Diese Fragen beantwortet uns heute Eduard Hochbichler von der Universität für Bodenkultur in Wien.