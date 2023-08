Extrem-Hitze: Wo kann man in Zukunft noch Sommerurlaub machen?

Waldbrände, Unwetter oder extreme Hitze. Wie gefährlich wird der Sommerurlaub in Italien, Griechenland und Co. wirklich? Und was sind die Alternativen? Dazu Marc Olefs von der staatlichen Wetter- und Klimaanstalt Geosphere Austria.