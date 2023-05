Experte Mangott: "Strategisch hat Russland diesen Krieg verloren"

Der 9. Mai ist einer der wichtigsten Feiertage in Russland. An diesem "Tag des Sieges" gegen Nazi-Deutschland, der sich heuer zum 78. Mal jährt, wird in Moskau normalerweise groß gefeiert. Heuer fielen die Feierlichkeiten deutlich kleiner und mit strengen Sicherheitsvorkehrungen aus. Dennoch ist man in Russland stets bemüht, das Bild der starken Weltmacht aufrecht zu erhalten. Etwas, was Putin zunehmend schwerfällt. Denn: Er erreicht seine militärischen Ziele nicht, der Machtkampf in der militärischen Führung schwächt ihn und in der Führungsspitze herrscht eine gewisse Nervosität.

Politikwissenschaftler und Russlandexperte Gerhard Mangott gibt heute seine Einschätzung dazu ab, ob Putin nun die Kontrolle über diesen Krieg verloren hat, wer hinter den Drohnenangriffen auf russischem Boden stehen könnte und wie es um die ukrainische Gegenoffensive und mögliche Friedensverhandlungen steht.