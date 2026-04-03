Erbschaftssteuer: Was spricht dafür, was dagegen?
In Österreich wird derzeit wieder viel über vermögensbezogene Steuern diskutiert – insbesondere über eine Erbschaftssteuer. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat bereits angekündigt, dass eine solche Steuer kommen soll, allerdings erst in der nächsten Legislaturperiode, also ab 2029. Doch wie sicher ist das wirklich? Was spricht für und was gegen eine Erbschaftssteuer? Welches Modell wäre für Österreich denkbar, und was sagen die Parteien dazu? Darüber spricht Studio KURIER-Host Caroline Bartos mit Innenpolitik-Redakteur Michael Hammerl.
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