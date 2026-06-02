Der Ebola-Ausbruch in Uganda und der Demokratischen Republik Kongo bereitet Fachleuten weltweit große Sorgen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite ausgerufen. Seit dem ersten gemeldeten Ausbruch wurden bereits um die 1.000 Verdachtsfälle registriert; über 200 Menschen sind vermutlich bereits an der Krankheit gestorben. Was muss man über Ebola wissen? Was macht diesen Ausbruch so besonders? Und warum ist er auch für uns in Österreich relevant? Darüber spricht Studio KURIER-Host Caroline Bartos mit Elisabeth Gerstendorfer aus dem KURIER-Gesundheitsressort.