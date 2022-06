Droht Österreich jetzt auch die Gas-Alarmstufe?

Der deutsche Vizekanzler und Bundesminister Robert Habeck hat am Donnerstagmorgen die Gas-Alarmstufe ausgerufen. Über die Erdgas-Pipelines aus Russland fließt deutlich weniger Gas nach Deutschland und auch nach Österreich. Unumstritten ist, dass Österreichs besonders starke Abhängigkeit von russischem Gas bei einem völligen Lieferstopp besonders pikant sein könnte. Was Österreich nun blüht und wie gefährlich die Situation in Österreich im Vergleich zu der in Deutschland ist, hört ihr im heutigen daily. KURIER-Kollege und Klima- und Energieexperte Bernhard Gaul erklärt uns im Interview, ob wir Grund zur Sorge haben und wie weit Österreich bei der Loslösung von fossilen Brennstoffen ist.