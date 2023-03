Droht jetzt die nächste Finanzkrise?

Die jüngsten Schlagzeilen, rund um die großen finanziellen Turbulenzen bei einigen Banken, bereiten vielen Sorge: Steuern wir auf die nächste Bankenkrise zu? Die Lage auf dem globalen Finanzmarkt ist jedenfalls angespannt. Bei vielen weckt das Erinnerungen an die Finanzkrise 2008, die die Branche weltweit in Schieflage gebracht hat.

Robert Kleedorfer, stv. KURIER Wirtschafts-Ressortleiter, erklärt heute, welche Parallelen die derzeitige Situation zu der Bankenkrise 2008 hat, wieso in relativ kurzer Zeit mehrere Banken in Probleme geraten sind und was es für Kunden bedeuten würde, wenn jene Bank pleite geht, bei der sie selbst ihr Geld angelegt haben.