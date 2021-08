Donau-Wasser für den Neusiedler See?

Der Neusiedler See ist zunehmend vom Austrocknen bedroht. Im Burgenland wird daher an einer Wasserzuleitung gearbeitet, um den See zu retten. In der heutigen Folge erklärt Christian Sailer vom Hauptreferat Wasserwirtschaft, wie das funktionieren könnte. Aber ist so ein Schritt vertretbar? Vor allem Umweltschützer warnen davor, weil dadurch das ökologische Gleichgewicht gestört werden könnte. Michael Pekovics (KURIER Burgenland) und Katharina Salzer (KURIER Sonntagsredaktion) bringen heute die Pro und Contra Argumente vor.