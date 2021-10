Die tödliche Gefahr am Berg

Am Sonntag verunglückte eine Wanderin am Berg tödlich. Laut Zeugenangaben hat sie versucht, ein Selfie aufzunehmen und stürzte dabei 80 Meter in die Tiefe. Doch am Berg lauern noch ganz andere Gefahren. Welche das sind, was die häufigsten Unfallursachen sind und was im Ernstfall zu tun ist, erklärt Gernot Koboltschnig vom Führungsteam der Kärntner Bergrettung. Hört doch gleich rein!