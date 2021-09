Das gilt für Germknödel und Gabalier

Aber ist es angesichts der aktuell hohen Coronazahlen vertretbar, eine Garantie für den Skiurlaub zu geben? Und wenn ja, reichen die verkündeten Maßnahmen? Genau das besprechen wir heute mit dem Leiter des Instituts für Tourismus-und Freizeitforschung Peter Zellmann und dem Virologen Norbert Nowotny. Was die beiden von den neuen Regeln halten und ob wir uns auf Germknödel, Après-Ski und Co. schon freuen dürfen, hört ihr in der heutigen Podcastfolge.



