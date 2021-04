Die Nebenwirkungen der Impfungen

Und, wie geht es dir? Das ist oft die erste Frage, die all jene gestellt bekommen, die bereits eine Corona-Impfung erhalten haben. Aber was sind denn nun die häufigsten Nebenwirkungen? Welche Altersgruppe ist am stärksten betroffen und warum melden mehr Frauen Nebenwirkungen? Antworten zu diesen Fragen liefert der jüngste Bericht des Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen. KURIER-Redakteur Ernst Mauritz hat sich diesen genau angeschaut und fasst die wichtigsten Punkte zusammen.

Bis es soweit ist, dass alle geimpft sind, wird es aber noch dauern. Denn es ist erneut zu Lieferausfällen bei dem Hersteller AstraZeneca gekommen. Bis zur Impfung heißt es also weiterhin "testen, testen, testen". Aber wie sicher ist welcher Antigentest und was steckt hinter dem Lolllipop-Test, der speziell für Kinder geeignet sein soll? Antworten auf diese Fragen hat heute Virologe Norbert Nowotny.