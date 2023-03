Die Krux mit der Inflation

Im Februar 2022 lag die Inflation in Österreich noch bei 5,8 Prozent. Ein Jahr später, also im Februar 2023, betrug sie bereits 11 Prozent. Damit liegt die Inflation in Österreich deutlich über dem Durchschnitt der Eurozone (8,5 Prozent) oder Ländern wie Deutschland (8,7 Prozent), Frankreich (7,2 Prozent) oder Spanien (6,1 Prozent). Warum das so ist, wieso in diesem Zusammenhang auch immer wieder der Begriff "Stagflation" auftaucht und wie es weitergehen wird, erklärt heute Melanie Klug aus der KURIER Wirtschaftsredaktion.