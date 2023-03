Die Folgen der Kärntner Landtagswahl

Die Kärntner Landtagswahl ist geschlagen. Die SPÖ musste herbe Verluste einstecken, ÖVP und FPÖ haben leicht, das Team Kärnten stark zugelegt. KURIER-Innenpolitik-Chef Martin Gebhart analysiert heute, wie die einen so verlieren, die anderen so gewinnen konnten. Außerdem gibt er seine Einschätzung dazu ab, was das Wahlergebnis nun für die Kärntner Landespolitik aber auch für die Bundespolitik zu bedeuten hat und wie es nun weitergehen wird.