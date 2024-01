Treffen der Elite: Ist Davos das "Zentrum des Bösen"?

Kreisende Hubschrauber. Soldaten, die Wache stehen. Einmal im Jahr verwandelt sich Davos, eine Gemeinde in der Schweiz, in eine Art Festung. Nämlich dann, wenn so wie diese Woche das Weltwirtschaftsforum (WEF) stattfindet. Bei diesem treffen die Superreichen die Politeliten. Gesprochen wird über aktuelle globale Fragen.

Was dieses Treffen bewirken kann, warum es manche das "Zentrum des Bösen" nennen und warum es so viele abstruse Verschwörungstheorien zu dem Forum gibt, erklärt KURIER Außenpolitik-Redakteurin Evelyn Peternel.