Datenschutz: "Facebook gibt auf, sich an unsere Gesetze zu halten"

Heute schon Instagram, Facebook, WhatsApp und Co. gecheckt? Wenn es nach Mark Zuckerberg, Gründer und Vorstandsvorsitzender des Konzerns Meta, geht, könnte damit in Europa bald Schluss sein. Grund dafür ist der Streit um den Datenaustausch zwischen Europa und den USA: Denn wenn Meta die Nutzerdaten aus Europa nicht verwenden darf, geht dem Konzern eine Menge Geld verloren. Thomas Lohninger, Geschäftsführer von epicenter.works, erklärt, wie plausibel ein Aus für Facebook und Co. in Europa wirklich ist und warum Facebook in Wahrheit zugegeben hat, dass sie gar nicht mehr versuchen, sich an unsere Gesetze zu halten.