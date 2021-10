"Ja, ich will!" Bei diesem Satz denken die meisten an eine romantische Hochzeit. Doch in vielen Fällen steckt nicht Liebe, sondern eine Straftat hinter der Eheschließung. Denn das Geschäft mit der Scheinehe gibt es auch in Österreich. Aber wie kommt man zu so einer Scheinehe? Wie viel kostet das und wer steckt dahinter? Antworten auf diese Fragen hat Gerald Tatzgern, Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität im Bundeskriminalamt Wien. Hört doch gleich rein!