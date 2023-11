Nächste Corona-Welle: Unterschätzen wir die Gefahr?

Covid-19 ist in den Köpfen zunehmend in den Hintergrund gewandert. Und das obowhl es so scheint, als würde sich derzeit eine massive Corona-Welle aufbauen. Molekularbiologe Ulrich Elling warnte auf X (vormals Twitter) sogar davor, dass Österreich auf "eine der höchsten Covid-Wellen jemals" zusteuere. Das weckt nicht nur Erinnerungen an Lockdowns und Schutzmaßnahmen, sondern wirft auch die Frage auf, ob wir dafür gewappnet sind.

Virologe Norbert Nowotny gibt einen Überblick über die Corona-Lage und erklärt, was der derzeitige Anstieg an Covid-Erkrankungen für uns zu bedeuten hat.