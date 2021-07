Welches "Impfzuckerl" wirkt am besten?

In vielen Bundesländern in Österreich steht mehr Impfstoff zur Verfügung als nachgefragt wird. Am vergangenen Wochenende starteten daher in Innsbruck und Wien Aktionen, bei denen sich Menschen ohne Voranmeldung spontan impfen lassen konnten. Das Angebot wurde gut aufgenommen und wird daher weitergeführt und auf andere Bundesländer ausgeweitet. Wo welche Aktionen geplant sind, hört ihr in der heutigen Folge.

Auch gehen wir der Frage nach, wie man jetzt wirklich noch Menschen von der Impfung überzeugen kann. Welche Impfanreize funktionieren, welche nicht und warum? Antworten auf diese Fragen hat heute Psychologin Ulrike Schiesser.

Außerdem: Ist die verschärfte Testpflicht für Kinder in Wien ein guter Weg?