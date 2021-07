Corona-Regeln: Das erwartet Reiserückkehrer

Wer verreisen möchte, muss im Vorfeld einiges organisieren und planen. Das war schon immer so. Dieses Jahr ist das auf Grund von Corona aber noch mal um einiges umständlicher. Brauche ich einen Test – ja oder nein und wenn ja, welcher Test und wie lange ist er gültig? Muss ich mich registrieren? Muss ich in nach der Einreise in Österreich in Quarantäne? Muss ich im Urlaubsland in Quarantäne? Welche Voraussetzungen gelten, wenn ich nur durch ein Land reise, aber mich dort nicht länger aufhalte? Was muss ich beachten, wenn ich mit dem Flugzeug verreise und was, wenn ich mit dem Auto verreise? All diese Fragen stellen sich derzeit zahlreiche Österreicherinnen und Österreicher, die eigentlich nur ihren Urlaub genießen wollen. Einen Überblick darüber, was Reiserückkehrerinnen und -rückkehrer derzeit erwartet gibt heute ÖAMTC-Touristikerin Magdalena Draxler. Sie hat außerdem einige nützliche Tipps, die die Reise erleichtern und euch vor Geldstrafen bewahren können.

Außerdem hört ihr, welche Regelungen ihr derzeit beachten müsst, wenn ihr in eines unserer Nachbarländer reisen möchtet und über die Auswirkungen des "Austrie goes Zrce"-Festivals.