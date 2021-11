Corona: Neue Regeln, neue Fragen

Neue Woche, neue Regeln. Ab heute, Montag, gilt ein Lockdown für Ungeimpfte. In der heutigen Folge erfahrt ihr, was das genau bedeutet, wie viel dieser Lockdown bringen kann und was es mit dem Politstreit zwischen Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) auf sich hat. Außerdem: Kommt in den nächsten Tagen bereits der Lockdown für alle?