Corona-Chaos in den Schulen?

Gerade erst hat die Schule begonnen, schon befinden sich zahlreiche Schüler in Quarantäne. Viele andere von ihnen fühlen sich mit den aktuellen Regelungen in der Schule unwohl und unsicher. Das macht auch ein kürzlich verfasster offener Brief, der sich an die Spitzen der Bundesregierung richtet, deutlich. Was die Schüler in diesem Brief fordern, hört ihr in der heutigen Podcast-Folge. Außerdem spricht Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek über die Lage in den Schulen, die größten Herausforderungen im Corona-Schulalltag und die Sorgen der Schüler.