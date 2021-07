CO-Vergiftung: Wie gefährlich sind Gasthermen?

Schreckensnachricht aus Oberösterreich. Seit Dienstagfrüh ist es traurige Gewissheit, dass die beiden Buben im Alter von zwei und fünf Jahren den Kohlenmonoxid-Unfall, der sich bei ihnen daheim am Bauernhof in der Mühlviertler Gemeinde Lasberg (Bezirk Freistadt) ereignete, nicht überlebten. Die Mutter schwebt in Lebensgefahr. In Österreich kommt es pro Jahr zu rund 250 Unfällen mit Kohlenmonoxid. Die meisten verursacht durch Gasthermen. Diese stellen besonders an heißen Sommertagen eine Gefahr dar. Erhöht wird diese Gefahr zusätzlich durch mobile Klimageräte, Dunstabzugshauben und besonders gut dämmende Fenster und Türen. Warum das so ist und mit welchen einfachen Vorsichtsmaßnahmen Leben gerettet werden können, erklärt heute Armin Kaltenegger vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) im Interview mit Moderatorin Caroline Bartos.

Außerdem hört ihr welche Symptome Anzeichen für eine Kohlenmonoxid-Vergiftung sind, wie es zu so einer Vergiftung kommt und wie diese behandelt wird.