Causa Riedl: Welche Macht haben Bürgermeister bei Grundstück-Deals?

von Laura Franz

Alfred Riedl ist Gemeindebundpräsident und Bürgermeister in Niederösterreich. Mit einigen Grundstücksverkäufen und entsprechenden Umwidmungen hat er sich angeblich ein kleines Vermögen verdient, so zumindest die Vorwürfe. Sein Amt als Gemeindebundpräsident stellt er nun vorerst ruhend. Von Rücktritt ist aber keine Rede.

Was genau ist das Problem an diesen Grundstücks-Verkäufen? Welche Konsequenzen könnten in der Causa Riedl noch folgen? Und haben Bürgermeister womöglich zu viel Macht bei Grundstück-Deals? Das beantwortet heute KURIER Innenpolitik-Redakteur Michael Hammerl.