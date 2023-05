Bringt El Niño schon heuer Hitzerekorde?

Der Sommer hat noch nicht begonnen, schon jetzt ist der Klimawandel in Europa stark zu spüren. Nach Dauerregen sind viele Orte in Kroatien und große Teile in der Emilia Romagna in Italien überschwemmt. Der Formel 1 Grand Prix von Imola musste abgesagt werden, mehrere Menschen sind in den Fluten gestorben.

In Spanien hat es dafür im April schon Temperaturen von bis zu 40 Grad unter Tags und Tropennächte gegeben. Doch das könnte nur ein Vorgeschmack dessen sein, was auf uns zukommt. Denn das Wetterphänomen El Niño hat im April auch dafür gesorgt, dass die globale Meeresoberfläche warm wie nie zuvor ist.

Welche Folgen das für die Welt, aber auch für Österreich hat, warum das 1,5 Grad Ziel schon 2024 erreicht werden könnte und was das im Alltag für uns bedeutet, erklärt Marc Olefs, Leiter der Abteilung Klimaforschung an der ZAMG, im KURIER daily.