Braungrüne Pisten: Das Ende einer Skination?

Die Bilder gehen derzeit um die Welt - auf sozialen Netzwerken und in internationalen Medien: Es sind weiße Streifen in grünen Landschaften zu sehen im österreichischen Skiparadies. Deutsche, italienische, englische und französische Medien berichten außerdem über Österreichs tödlichste Skisaison aufgrund der milden Temperaturen. Der künstliche Schnee sei hart und neben der Piste lauern Gefahren wie Steine, Gras und Wurzeln.

Im KURIER-Podcast sprechen wir mit ORF-Meteorologen Sigi Fink über die warmen Temperaturen und die Wetterbedingungen am Berg. Zukunftsforscher Andreas Reiter vom ZTB-Zukunftsbüro aus Wien erklärt, warum Österreich keine Skination mehr ist und wie die Zukunft am Berg aussehen könnte. Außerdem äußert sich der Sprecher der österreichischen Seilbahnen, Hotelier, Skigebietsbetreiber und Nationalratsabgeordneter (ÖVP) Franz Hörl zu den teuren Preisen auf der Piste, dem Bashing gegen die Branche und seine Perspektive in eine neue Zukunft.