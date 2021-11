Brauchen wir einen Lockdown?

Mit fast 11.400 Neuinfektionen haben wir einen neuen Rekordwert an Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie. Österreichweit wurden die Maßnahmen bereits verschärft. Bis diese ihre Wirkung zeigen, dauert es jedoch. Kann uns ein Lockdown retten? Warum steigen die Zahlen immer weiter an und wo stecken sich die Menschen im Moment am häufigsten an? Dazu spricht heute Infektiologe Andreas Bergthaler im KURIER daily Podcast.