Brände in Griechenland: Was Urlauber jetzt wissen müssen

Flammen und Rauchschwaden soweit das Auge reicht. Die Feuerwehren in Griechenland kämpfen derzeit in 64 Regionen des Landes gegen verheerende Brände an. Etwa 19.000 Menschen wurden am Wochenende aus ihren Hotels und Häusern in Sicherheit gebracht. Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis sagte am Montag im Parlament: "Wir befinden uns (in Sachen Brände) im Krieg."

Die Brandgefahr bleibt auch in den nächsten Tagen extrem hoch. Matthias Wolf, Jurist beim ÖAMTC, erklärt heute, in welchen Fällen ein noch anstehender Urlaub kostenfrei storniert werden kann, welche rechtlichen Möglichkeiten jene Menschen haben, die bereits unterwegs sind und gibt Tipps fürs Buchen von zukünftigen Reisen.