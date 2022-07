Blackout-Gefahr und Energiekrise: Die Lage ist ernst

Von Laura Franz

Die Energiekrise macht Europa weiterhin zu schaffen. Über die Frage der fehlenden Gasversorgung wird laufend diskutiert. Was aber passiert, wenn die Stromversorgung wegfällt, das wird aus der Diskussion eher ausgeklammert. Dennoch reagieren in Österreich bereits einige Bundesländer auf die Energieknappheit. Linz wird zum Beispiel künftig die Effektbeleuchtung bei Gebäuden und Brücken in der Nacht abschalten und im Winter öffentliche Gebäude nur mehr auf 20 Grad heizen.

Doch erhöht die aktuelle Energiekrise die Blackout-Gefahr, was erwartet uns in der kalten Jahreszeit und sind wir auf Energiekrise und mögliches Blackout ausreichend vorbereitet? Der Blackout- und Krisenvorsorgeexperte Herbert Saurugg mit einer düsteren Prognose für den Winter.