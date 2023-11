Biden trifft Xi: Was von der Aussprache zu erwarten ist

Erstmals seit einem Jahr werden US-Präsident Joe Biden und Chinas Machthaber Xi Jinping aufeinandertreffen. Am Rande des APEC-Gipfels, der in San Francisco stattfindet, treffen sich die beiden zur Aussprache. Zu besprechen gibt es mehr als genug, aber wird das Treffen auch Ergebnisse liefern? Johannes Arends, KURIER Außenpolitik-Redakteur, erklärt, was wir uns von diesem historischen Aufeinandertreffen erwarten können.