Auf Hilfsmission in der Ukraine

Der Krieg in der Ukraine hat sich in den Osten verlagert, geht dort aber mit unverminderter Härte weiter. Wer kann, flieht. KURIER Reporter Josef Kleinrath hat sich einem Tross der Caritas angeschlossen, um mit eigenen Augen anzusehen, wie die Versorgung der Flüchtlinge in der Ukraine abläuft. In der heutigen daily Podcast Folge erzählt er von seiner emotionalen Reise.