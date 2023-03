Ukraine-Krieg: Droht jetzt eine nukleare Eskalation?

Sie ist wieder da: Die Angst vor dem roten Knopf. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Samstagabend im Staatsfernsehen angekündigt, in Belarus taktische Atomwaffen zu stationieren. Belarus ist Putins engster Verbündeter im Ukraine-Krieg. Sogenannte Iskander-Raketen, mit einer Reichweite von je 500 Kilometern, stationiert Putin an der Grenze zur Ukraine.

Ändert das die Ausgangslage im Ukraine-Krieg? Armin Arbeiter, KURIER-Außenpolitik-Redakteur und Militärexperte, beantwortet im KURIER-Daily Podcast die drängendsten Fragen zum Thema der nuklearen Bedrohung.